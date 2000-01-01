МИД РФ: сокращение Ираном обязательств может быть неизбежным
Четвертый этап сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий может стать неизбежным.
Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии ТАСС, уточнив, что единственным условием Тегерана является выполнение всех экономических требований.
"Они давно объявили о том, что каждые два месяца в отсутствие должных сдвигов со стороны других участников СВПД в сфере обеспечения законных экономических интересов Ирана будут осуществляться следующие шаги. Исхожу из того, что при дальнейшей пробуксовке и в ситуации, когда не будет зримых улучшений с точки зрения торгово-экономического положения Ирана, так называемый четвертый шаг может стать неизбежным", – рассказал Рябков.
По его словам, на консультациях с гламглавы МИД Ирана Абассом Арагчи в Москве тема сокращения Тегераном обязательств не обсуждалась.
"Мы в конкретном плане ничего этого не обсуждали, мы вели речь о том, что сейчас нужно предпринять, чтобы повысить устойчивость СВПД", – подчеркнул российский дипломат.