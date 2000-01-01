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В ЕС приветствовали важную резолюцию для Израиля | Фото:26.10 08:50   MIGnews.com

В ЕС приветствовали важную резолюцию для Израиля

Чиновники Европейского Союза приветствовали принятие Нижней палатой парламента Чешской республики резолюции, которая осуждает антисемитизм и попытки ставить под сомнение право Израиля на существование и самооборону.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Я приветствую то, что нижняя палата парламента приняла резолюцию, осуждающую все формы антисемитизма, направленные против отдельных лиц и религиозных институтов, включая отрицание Холокоста", – написала в Twitter европейская комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

Немецкий парламент, судебные и законодательные органы ряда других стран назвали движение БДС, лишение прав и санкции против Израиля антисемитскими.

Координатор Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбейн подчеркнула, что формулировка чешской резолюции отличается в своем концентрации на Израиле от многих других подобных документов.

В первых трех пунктах чешский парламент "решительно осуждает все проявления антисемитизма, направленные против отдельных лиц, религиозных учреждений, организаций, а также государства Израиль, включая отрицание Холокоста; осуждает все действия и заявления групп, призывающих к бойкоту Израиля, его товаров, услуг или граждан".


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