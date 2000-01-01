Балад не поддержит правительство Ганца

"Балад" не поддержит "узкое" левое правительство во главе с лидером "Кахоль Лаван" Бени Ганцем.
Об этом уже во второй раз за неделю заявил депутат Матансас Шахада, член "Объединенного Арабского Списка" в интервью радиостанции 103 FM, передает The Jerusalem Post.
Тем не менее, по его словам, другие члены списка все равно собираются поддержать Ганца. Шахад также выразил мнение, что "Кахоль Лаван" все же стремится, как бы не говорили другие источники, создать правительство единства с "Ликудом", но при условии участия арабов.
Когда его спросили, что будут делать члены его партии, если Израиль подвергнется ракетному обстрелу из сектора Газа, он сказал, что Биньямин Нетаниягу смог достичь своего рода соглашения, которое предотвращало подобные ситуации.
"Возможно достичь понимания, которое позволит всем нам жить здесь в безопасности. Главное, чтобы все видели, что есть государственное решение арабо-израильского конфликта", – отметил Шахада.
Касательно "эпидемии" насилия в арабском обществе Израиля в 2019 году, он добавил, что, хотя первым шагом для решения проблемы будет более активное участие полиции, но все равно необходимы и другие действия, такие как экономическое развитие, инфраструктура, образование и жилье.