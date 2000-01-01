26.10 21:05 MIGnews.com

Новый скандал на почве "исламофобии" во Франции

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Французско-еврейский журналист выступил в поддержку действий офицера французской армии 19-го века, который возглавлял колонизацию Алжира, "убивая мусульман и некоторых евреев".Эрик Земмур, у которого есть два обвинительных приговора за разжигание ненависти к мусульманам и который находится под следствием по третьему делу, вызвал новое негодование, заявив, что генерал Томас Буго "начал убивать мусульман и некоторых евреев", когда он прибыл в североафриканскую страну в 1836."Ну, я сегодня на стороне генерала Буго", - сказал Земмур в ток-шоу на телеканале CNEWS."Это было по-французски". После шквала критики Земмур заявил, что "не поддерживает массовые убийства", а просто утверждает, что иммигранты во Франции ​​должны идентифицировать себя со французской нацией и ее интересами, а не с общинами в странах своего происхождения.В 2011 году Земмур был осужден за то, что сказал, что большинство наркоторговцев во Франции - чернокожие или африканцы. В прошлом месяце его снова осудили за разжигание расовой ненависти. Он сказал, что мусульманам, чье прибытие во Францию ​​он назвал "вторжением" и "джихадом", направленным на "исламизацию", следует "дать выбор между исламом и Францией".Критики говорят, что Земмур должен быть подвергнут цензуре за поддержку действий Буго. Новостной сайт Ozap сообщил, что Земмур "оправдал массовые убийства" и должен отправиться в "психиатрическую больницу".