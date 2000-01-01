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Ганц предложит Нетаниягу `копромиссную сделку` | Фото:26.10 20:11   MIGnews.com

Ганц предложит Нетаниягу "копромиссную сделку"

В совместном заявлении партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван" в субботу, 26 октября, говорится, что в воскресенье запланирована встреча между их лидерами - Биньямином Нетаниягу и Бенни Ганцем. Встреча состоится в воскресенье днем ​​в офисе премьер-министра в Тель-Авиве по приглашению Ганца, которому поручено сформировать правительство, сообщили стороны.

Ганц получил мандат на формирование правительства от президента Реувена Ривлина в среду вечером и уже начал беседовать с лидерами партий и приглашать на переговоры об их потенциальном вступлении в коалицию.

Ганц также собирается встретиться с лидером "НДИ" Авигдором Либерманом в понедельник в Кнессете, через день после того, как их переговорные группы сядут за стол переговоров по коалиции. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Ганц может предложить Нетаниягу некую "компромиссную сделку", которая включает первое место в ротации и присоединение религиозных партий к коалиции.


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