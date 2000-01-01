26.09 09:37 MIGnews.com

Стало известно, что Ривлин предложил Ганцу и Нетаниягу

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Президент Израиля Реувен Ривлин предложил правовые изменения в ходе переговоров за закрытыми дверями с Бенни Ганцем и Биньямином Нетаниягу.В материале Haarez сообщается, что Президент инициировал "париетическое" правительство единства, в котором все обязанности будут поровну разделены между двумя конкурирующими сторонами, а также механизмы, с помощью которых "временный Премьер-министр" будет пользоваться всеми полномочиями Премьер-министра, если глава правительства не сможет выполнять свои обязанности."Пока Премьер-министр недоступен, его роль будет сохранена, и он вернется к ней, когда сможет. Это было мое предложение", – сказал Ривлин.Такое изменение теоретически может позволить Нетаниягу взять отпуск, если ему официально будет предъявлено обвинение в уголовных делах о подкупе. Как известно, глава "Ликуда" предстанет перед судом на следующей неделе.После того, как Ривлин поручил Нетаниягу сформировать коалицию, Ганц заявил, что "Кахоль Лаван" не вступит в правительство во главе с Премьер-министром, которому предъявлены серьезные уголовные обвинения. Речь идет о судебном разбирательстве по трем коррупционным делам, одно из которых касается взяточничества. Сам Премьер-министр отрицает все обвинения.