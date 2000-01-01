26.09 08:45 MIGnews.com

ХАМАС призвал Аббаса "порвать" с Израилем прямо в ООН

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ХАМАС призвал председателя ПА Махмуда Аббаса отказаться от подписанных в Осло соглашений с Израилем во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН."Настало время руководству ПА объявить миру о своем решении отказаться от разрушительных соглашений Осло после 25-летней политической иллюзии, которая навлекла на наш народ ничего, кроме дополнительного страдания, кража земли и осквернение святых мест", - сказал ранее он.В прошлом году Аббас объявил, что руководство ПА решило сформировать комитет для изучения вопроса о создании механизма для "прекращения работы, связанной со всеми подписанными соглашениями" с Израилем. Его критики отклонили объявление как еще одну "пустую угрозу".На Генассамблее ООН Аббас также пообещал с трибуны, что проведет новые парламентские выборы, которых не было много лет.