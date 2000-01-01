Уда раскрыл занятные детали о рекомендациях Ганца

Таким образом, стороны договорились, что за лидера "Кахоль Лаван" свои голоса отдадут 10 из 13 членов Объединенного Списка, что в последствии дало больше голосов для Биньямина Нетаниягу, который в среду получил мандат.
Соответствующий комментарий Уда прозвучал поздно вечером, 25 сентября, спустя несколько часов после вручения Реувеном Ривлином мандата Нетаниягу.
"Дело в том, что Ганц и Кахоль Лаван хотели, чтобы задача формирования правительства была дана в первую очередь Нетаньяху. Он пришел ко мне и сказал: "Десять достаточно". Он сказал: "Не нужно 13. Почему десять достаточно, а не 13? Так что у партии будет 54 рекомендации против 55 Нетаниягу, чтобы сначала вручить последнему эту задачу", – сказал Уда.
"Почему? Поскольку Нетаниягу не удастся сформировать правительство, и когда задача будет отдана "Кахоль Лаван" позже, партии не захотят идти на третьи досрочные выборы, общественность не захочет их и рассердится. И в этот момент Ганц сможет сформировать правительство. Это логика партии", – продолжил он.
Уда признался, что был против тактики "Кахоль Лаван". "Зато теперь президент поручил Нетаниягу, а в "Кахоль Лаван" удовлетворены".
Напомним, что на консультациях с президентом изначально было объявлено, что партия на стороне Ривлина. Однако позже в сети появилась информация, что "Балад" отказалась делать выбор между Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван", лишив последнего трех голосов.