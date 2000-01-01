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Уда раскрыл занятные детали о рекомендациях Ганца | Фото:26.09 07:52   MIGnews.com

Уда раскрыл занятные детали о рекомендациях Ганца

Лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда подтвердил, что Бенни Ганц договаривался с ним о количестве депутатов, которые дадут за него рекомендации.

Как сообщает The Times of Israel.

Таким образом, стороны договорились, что за лидера "Кахоль Лаван" свои голоса отдадут 10 из 13 членов Объединенного Списка, что в последствии дало больше голосов для Биньямина Нетаниягу, который в среду получил мандат.

Соответствующий комментарий Уда прозвучал поздно вечером, 25 сентября, спустя несколько часов после вручения Реувеном Ривлином мандата Нетаниягу.

"Дело в том, что Ганц и Кахоль Лаван хотели, чтобы задача формирования правительства была дана в первую очередь Нетаньяху. Он пришел ко мне и сказал: "Десять достаточно". Он сказал: "Не нужно 13. Почему десять достаточно, а не 13? Так что у партии будет 54 рекомендации против 55 Нетаниягу, чтобы сначала вручить последнему эту задачу", – сказал Уда.

"Почему? Поскольку Нетаниягу не удастся сформировать правительство, и когда задача будет отдана "Кахоль Лаван" позже, партии не захотят идти на третьи досрочные выборы, общественность не захочет их и рассердится. И в этот момент Ганц сможет сформировать правительство. Это логика партии", – продолжил он.

Уда признался, что был против тактики "Кахоль Лаван". "Зато теперь президент поручил Нетаниягу, а в "Кахоль Лаван" удовлетворены".

Напомним, что на консультациях с президентом изначально было объявлено, что партия на стороне Ривлина. Однако позже в сети появилась информация, что "Балад" отказалась делать выбор между Нетаниягу и лидером "Кахоль Лаван", лишив последнего трех голосов.


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