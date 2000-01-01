26.09 21:26 MIGnews.com

Нетаниягу призвал Ганца вступить в правительство единства

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Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу призывает своего соперника Бенни Ганца присоединиться к "правительству широкого единства", отвергая при этом "заблуждения" "Кахоль Лаван" о разрыве его политического союза с правым религиозным блоком.Нетаниягу выступил с тостом на Рош ха-Шана с членами "Ликуда" в Тель-Авиве, на следующий день после того, как президент Реувен Ривлин поручил ему сформировать правительство."Общественность, принявшая участие в голосовании, решила, что в этом году это будет правительство единства", - сказал Нетаниягу о результатах выборов на прошлой неделе, в результате которых ни "Ликуд", ни "Кахоль Лаван" не получили необходимого большинства."Единственная возможность - правительство широкого единства… но с другой стороны существуют различные фантазии, я бы сказал, заблуждения. Сначала они думали, что разорвут партнерство в национальном лагере с нашими партнерами. Этого не произошло", - говорит он.Нетаниягу обвинил "Кахоль Лаван" в том, что теперь они хотят "разбить" Ликуд и оттолкнуть партию в сторону. "Вы позволите им разбить "Ликуд". Вы позволите им вытеснить председателя "Ликуда"?", - сказал он под громкие аплодисменты."Бенни Ганц, прислушайся хорошо к этим голосам. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли", - продолжил Нетаниягу, под выкрики "Биби, Царь Израиля". Нетаниягу закончил тем, что заявил, что отказался от "довольно многого", чтобы создать правительство единства, и что теперь ответственность за это лежит на Ганце.