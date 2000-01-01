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Мандельблит резко отклонил запрос Нетаниягу о слушаниях | Фото:26.09 21:06   MIGnews.com

Мандельблит резко отклонил запрос Нетаниягу о слушаниях

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, чтобы предстоящее слушание по обвинению во взяточничестве транслировалось в прямом эфире, назвав это "беспрецедентным" запросом.

"Этот запрос беспрецедентен и не имеет какой-либо правовой основы", - написал Мандельблит в ответ на запрос Нетаниягу. "Ни одно слушание по любому делу не проводилось публично. Вместо того, чтобы делать бессмысленные запросы, которые, как вы узнали, не приняты, было бы лучше, если бы вы представили свои основные аргументы".

"Я бы мог даже сказать, что ваш запрос неуважителен к процессу слушания, в которое мы собираемся вступить, и что он уменьшает значение, которое ему придает Генеральный прокурор".

Мандельблит добавил, что слушания до предъявления обвинения были направлены на то, чтобы "дать подозреваемому возможность выразить свои претензии перед сотрудниками правоохранительных органов, и убедить власти в том, что нет никаких оснований для предъявления обвинения. Слушания не предназначены для убеждения общественности".

Резкий упрек юридического советник прозвучал в ответ на призыв Нетаниягу сделать предстоящие слушания публичными, транслируя их в прямом эфире.


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