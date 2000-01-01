26.09 20:07 MIGnews.com

Большинство израильтян против харедим в правительстве

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Новый опрос, показал, что большинство еврейских избирателей хотят, чтобы партии харедим вышли из следующего правительства. Новое исследование, проведенное Хиддушем, израильской левосторонней организацией, показывает, что 57 процентов еврейского израильского электората не хотят, чтобы в будущую правящую коалицию входили ультраортодоксальные партии. Они также поддержали свободу вероисповедания в Израиле.34% наоборот - хотят видеть партии харедим и довольны текущей политикой правительства, которая поддерживает существующее десятилетие статус-кво в отношении религии и государства.69% респондентов также заявили, что поддержка свободы вероисповедания была важным фактором при голосовании на прошлой неделе. Опрос был проведен 22 сентября, и в нем приняли участие 600 израильских граждан. Погрешность составляла 4%."Выборы повернулись таким образом, что ясно видно беспокойство израильтян по поводу союза религии и государства", - сказал раввин Ури Регев, основатель Хиддуша. "Чем больше политические лидеры харедим чувствовали себя победителями, чем больше они чувствовали, что могут заработать на своих политических достижениях, тем больше израильтяне разочаровывались и были готовы отступить от них".В общей сложности 64% респондентов хотят, чтобы в Израиле было разделение религии и государства, а 68% хотят, чтобы Израиль признал гражданские браки.Согласно опросу, они не хотят, чтобы какой-либо религиозный орган имел правительственную власть в Израиле. В настоящее время Главный ультраортодоксальный раввинат Израиля контролирует браки, разводы, похороны и др.Половина израильских евреев считают себя светскими, 31% - ультраортодоксами, 11% - современными ультраортодоксами и 10% - харедим. Опрос также показал, что 6% израильских евреев считают себя консерваторами, а 7% - реформаторами, хотя израильтяне обычно не используют эти термины для определения своей религиозной практики.С политической точки зрения, 45% израильских евреев правые, 20% - центристы, а 16% - левые.