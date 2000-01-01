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Хаменеи: европейцам нельзя доверять, они враждебны как США | Фото:26.09 19:41   MIGnews.com

Хаменеи: европейцам нельзя доверять, они враждебны как США

Верховный лидер Ирана заявил, что европейцам нельзя доверять, поскольку они не могут спасти ядерное соглашение 2015 года, которое США в одностороннем порядке отозвали в прошлом году.

С тех пор санкции США блокируют продажу нефти Ираном за границу и наносят ущерб экономике страны.

Аятолла Али Хаменеи выступил в четверг, 26 сентября, на следующий день после того, как президент Ирана Хасан Рухани принял участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Хаменеи сказал: "Европейцы не выполняли никаких обязательств, и это самая веская причина, по которой им нельзя доверять. Многие участники ядерной сделки надеялись, что европейское посредничество может спасти ядерное соглашение."

Хаменеи заключил, что европейцы настроены столь же враждебно по отношению к Ирану, как и США, и что европейское посредничество мало что дало, кроме "длинных речей".


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