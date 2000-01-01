26.09 19:41 MIGnews.com

Хаменеи: европейцам нельзя доверять, они враждебны как США

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Верховный лидер Ирана заявил, что европейцам нельзя доверять, поскольку они не могут спасти ядерное соглашение 2015 года, которое США в одностороннем порядке отозвали в прошлом году.С тех пор санкции США блокируют продажу нефти Ираном за границу и наносят ущерб экономике страны.Аятолла Али Хаменеи выступил в четверг, 26 сентября, на следующий день после того, как президент Ирана Хасан Рухани принял участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Хаменеи сказал: "Европейцы не выполняли никаких обязательств, и это самая веская причина, по которой им нельзя доверять. Многие участники ядерной сделки надеялись, что европейское посредничество может спасти ядерное соглашение."Хаменеи заключил, что европейцы настроены столь же враждебно по отношению к Ирану, как и США, и что европейское посредничество мало что дало, кроме "длинных речей".