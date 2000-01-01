26.09 19:21 MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран использует запрещенные центрифуги

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По словам наблюдателя ООН, Иран начал использовать передовые модели центрифуг для обогащения урана, что является очередным нарушением соглашения 2015 года с мировыми державами.Усовершенствованные центрифуги на иранской установке в Натанзе "накапливали или были подготовлены к накоплению обогащенного урана", говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает AFP.В соответствии с соглашением 2015 года с мировыми державами, которое ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций, Тегеран должен обогащать уран только с помощью менее эффективных центрифуг IR-1.