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МАГАТЭ: Иран использует запрещенные центрифуги | Фото:26.09 19:21   MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран использует запрещенные центрифуги

По словам наблюдателя ООН, Иран начал использовать передовые модели центрифуг для обогащения урана, что является очередным нарушением соглашения 2015 года с мировыми державами.

Усовершенствованные центрифуги на иранской установке в Натанзе "накапливали или были подготовлены к накоплению обогащенного урана", говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщает AFP.

В соответствии с соглашением 2015 года с мировыми державами, которое ограничивает ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций, Тегеран должен обогащать уран только с помощью менее эффективных центрифуг IR-1.


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