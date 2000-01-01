26.09 19:05 MIGnews.com

Противоречивые комментарии Шакед о коалици без "Ликуда"

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Лидер партии "Ямина" Аелет Шакед заявила, что существует возможность формирование правящей коалиции без "Ликуда" премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Она заявила об этом после неудачных переговоров Нетаниягу и председателя "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.Шакед спросили в интервью о том, согласится ли она на запрос от Ганца о проведении переговоров по коалиции: "Нет, потому что мы привержены блоку из 55 депутатов [правому блоку]. Мы взяли на себя это обязательство, поскольку мы привержены ему. Я предполагаю, что все будут соблюдать это соглашение", - говорит она.Однако Шакед добавила: "Существует еще одна возможность для правительства единства, в которое войдут Кахоль Лаван, Либерман, ультраортодоксальные партии и мы. Правительство единства не обязательно должно быть с Ликудом".Шансы на такое правительство кажутся крайне маловероятными, так как во время избирательной кампании и "Кахоль Лаван" и "НДИ" исключали возможность встреч с ультраортодоксальными партиями и конкретными членами Ямины.Несмотря на это, вскоре после публикации её комментариев на сайте Kipa, Шакед стала отрицать свои заявления. "Я хотела бы уточнить, что публикация на веб-сайте Kipa не соответствует действительности, статья была удалена", - пишет она."Мы привержены 55-местному блоку в надежде, что будет создано правое правительство или правительство единства", - добавляет она.Вскоре после ее твита, цитата о возможном правительстве единства без Ликуда была удалена из интервью. Новостной сайт не выпустил никаких разъяснений.