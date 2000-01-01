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`Яир Лапид получал когда-нибудь 60 000 лайков?` | Фото:26.09 18:46   MIGnews.com

"Яир Лапид получал когда-нибудь 60 000 лайков?"

Член парламента Мики Зохар ("Ликуд") в четверг, 26 сентября, в Twitter ответил второму номеру "Кахоль Лаван" Яиру Лапиду на критику премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Трудно терпеть Лапида, который дискредитирует премьер-министра, раз за разом получающего поддержку более 1 100 000 человек", - пишет Зохар. "Для меня невероятно, что он и его высокомерная партия (Еш Атид), которая представляет максимум 300 000 избирателей, пытаются диктовать нам, кто будет премьер-министром. Это абсурд".

"Кстати, Лапид когда-то получал почти 60 000 лайков и 11 000 комментариев под постом?" - спросил Зохар, публикуя скриншот поста в Facebook на аккаунте Нетаниягу. "Для всех, кому интересно, это размер поддержки и любви, которую премьер-министр получает от общественности, вопреки тому, что представляют средства массовой информации".

"Когда другая сторона усвоит это, все будет намного проще.", - заключил Зохар.

Яир Лапид ранее заявил о том, что он ни при каких обстоятельствах не будет заседать в том же правительстве, что и Нетаниягу. "Нетаниягу не победил на выборах", - написал депутат. "Он проиграл. Бенни Ганц - лучший человек, чем он, и будет лучшим премьер-министром".

"Больше людей проголосовало за "Кахоль Лаван", чем за Ликуд. Они сделали это, потому что считают, что пришло время для диалога ценностей, для изменения направления. Мы также пообещали им, что мы не будем заседать в правительстве с Нетаниягу, пока против него есть обвинения".




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