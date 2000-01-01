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Исраэль Кац - Сергею Лаврову: `Иран должен покинуть Сирию` | Фото:26.09 18:13   MIGnews.com

Исраэль Кац - Сергею Лаврову: "Иран должен покинуть Сирию"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в четверг, 26 сентября. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Министр Кац подтвердил серьезность иранской угрозы Израилю и всему региону.

"Необходимым шагом для восстановления стабильности является полный вывод иранских сил из Сирии и прекращение поддержки Ираном "Хизбаллы" и террористических организаций, угрожающих Израилю", - сказал Кац.

Помимо иранской проблемы, они обсудили ряд важных двусторонних вопросов между двумя странами.

Министр Кац высоко оценил теплое отношение президента Путина к государству Израиль и пригласил своего российского коллегу посетить Израиль.


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