26.09 18:13 MIGnews.com

Исраэль Кац - Сергею Лаврову: "Иран должен покинуть Сирию"

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в четверг, 26 сентября. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Министр Кац подтвердил серьезность иранской угрозы Израилю и всему региону."Необходимым шагом для восстановления стабильности является полный вывод иранских сил из Сирии и прекращение поддержки Ираном "Хизбаллы" и террористических организаций, угрожающих Израилю", - сказал Кац.Помимо иранской проблемы, они обсудили ряд важных двусторонних вопросов между двумя странами.Министр Кац высоко оценил теплое отношение президента Путина к государству Израиль и пригласил своего российского коллегу посетить Израиль.