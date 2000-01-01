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Переговорщики Ликуда и Кахоль-Лаван перенесли встречу | Фото:26.09 07:32   MIGnews.com

Переговорщики Ликуда и Кахоль Лаван перенесли встречу

Переговорная встреча представителей партий "Ликуд" и "Кахоль Лаван", которая изначально была запланирована на четверг, перенесена на пятницу.

Об этом стало известно из заявления партии Биньямина Нетаниягу 25 сентября.

Стороны должны обсудить создание правительства национального единства. Встреча назначена на 11:00 в Кнессете.

Что примечательно, в партиях пессимистично относятся к перспективам переговоров по созданию правительства национального единства.

24 сентября стороны встретились в комплексе Кфар-Маккабия и вели переговоры почти 2 часа. После завершения встречи появилась информация, что в Ликуде настаивают на вхождении в правительство единым правым блоком, а в партии Ганца требуют начать переговоры без предварительных условий. Это и стало "камнем преткновения".


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