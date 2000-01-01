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Ганц призвал Нетаниягу к переговорам: без блоков | Фото:26.09 15:47   MIGnews.com

Ганц призвал Нетаниягу к переговорам: без блоков

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призывает Премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его партию "Ликуд" провести переговоры о формировании правительства единства – через день после получения последним мандата от Президента Реувена Ривлина.

На партийной встрече Ганц заявил, что в центре внимания коалиционных переговоров должна быть не раздача министерских портфелей, а государственная политика. "Позиции не важны. Почему важно, кто владеет какой должностью? Об этом говорят только после формирования", – заявил он.

Ганц подчеркивает, что "Кахоль Лаван" противостоит Нетаниягу из-за возможных обвинений в коррупционных делах, а не из-за личной неприязни или вражды. "Мы не просто говорим "Только не Биби", – продолжил политик. – Мы ищем меры против коррупции и не можем заседать с Премьер-министром, против которого есть активные обвинения".

Он также обвиняет Нетаниягу в инициировании повторных выборов и говорит, что Израиль может столкнуться с еще одними. "Может быть, у него есть интерес, чтобы привести нас к следующим выборам. Выборам, которые могут привести к расколу между гражданами и государством", – говорит Ганц.

Несмотря на то, что он исключил возможность заседать в правительстве с Нетаниягу, Ганц призывает лидера "Ликуда" провести переговоры о создании правительства единства, но без блока правых религиозных фракций.

"Я призываю Нетаниягу и "Ликуд" начать переговоры без каких-либо предварительных условий. Без спина или блоков. Во имя народа Израиля, давайте действительно построим здесь правительство единства", – говорит он.


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