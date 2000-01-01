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Нетаниягу о слушаниях по его делам: надо запустить в эфир | Фото:26.09 17:10   MIGnews.com

Нетаниягу о слушаниях по его делам: надо запустить в эфир

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал провести слушания по его уголовным делам в прямом эфире.

Письмо с такой просьбой он направил юридическому советнику правительства.

"Я уверен, что это необходимо. Так поступил судья Мельцер, открыв заседание Центризбиркома, так поступил президент Ривлин, открыв для общественности свои консультации с представителями партий. Это дает людям уверенность", – написал он.

По словам Нетаниягу, ожидаются всевозможные утечки информации. За последнее время произошло 300 таких случаев, которые не были расследованы.

"Подобное продолжится впредь. Так почему же общественность должна узнавать лишь частицы? Более того, пусть все станет известно, мне не только нечего скрывать – я хочу, чтобы все было опубликовано. Такова моя просьба: прямой эфир слушаний. Так мы гарантируем справедливость и правду", – отметил Нетаниягу. Как известно, слушания по его делам начнутся 2 октября.


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