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Масштабная забастовка в посольствах Израиля: что это было | Фото: AFP26.09 14:33   MIGnews.com

Масштабная забастовка в посольствах Израиля: что это было

В четверг, 26 сентября, МИД и Министерство обороны объявили забастовку во всех посольствах Израиля по всему миру, остановив работу учреждений за несколько дней до праздника Рош ха-Шана.

Все пункты пересечения границы между Газой и Западным берегом были закрыты. Причиной внезапной забастовки стало решение Министерства финансов отменить надбавку к выплатам для иностранных делегатов.

По данным МИД, казначейство также отказалось от недавних соглашений о представительских взносах и потребовало ретроактивного возмещения в размере тысяч шекелей от дипломатов, которые не могут предоставить квитанции о своих расходах.

Тем не менее, к обеду консульские услуги в Израиле и за рубежом были возобновлены. В министерствах сообщили, что им удалось достичь соглашения с Минфином. Пограничные переходы в сектор Газа и на Западный берег будут вновь открыты.


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