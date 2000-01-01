26.09 12:45 MIGnews.com

В Ликуде объявили о готовности принять предложение Ривлина

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Глава переговорной группы от "Ликуд" Ярив Левин заявил, что представители "Кахоль Лаван" несерьезно относятся к переговорам о создании правительства национального единства.В интервью Galei Tzahal он прокомментировал запланированную на пятницу встречу, передает Аруц Шева."Для нас это очень серьезная встреча. Если бы это зависело от меня, то она была бы третьей или четвертой. Я действительно надеюсь, что по крайней мере завтра все получится. В данном случае я представляю не только "Ликуд", но и всех 55 членов Кнессета от правых партий, которые рекомендовали Нетаниягу", – сказал Левин.Он предложил представителям правого блока не быть наивными, поскольку все действия "Кахоль Лаван" до настоящего времени свидетельствовали о том, что партия не хочет достичь компромисса в переговорах, а наоборот – "разрушить единство в правом лагере"."Мы считаем, что предложенное президентом направление является правильным, нам нужно проработать детали. Мы понимаем, если придем к правительству единства с "Кахоль Лаван", то Нетаниягу не досидит на посту Премьер-министра свой срок. Пришло время, чтобы даже в "Кахоль Лаван" поняли, что нет другого правительства и никакой другой альтернативы. Это не то, о чем мы молились, но это намного лучше, чем третьи выборы", – резюмировал Левин.