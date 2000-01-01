США выделили $52 млн на поддержку венесуэльской оппозиции
Агентство США по международному развитию заявило о предоставлении венесуэльской оппозиции $52 млн долларов. Эти средства предназначены для поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо и его соратников.
Сообщается, что глава организации Марк Грин принял решение о выделении финансовой помощи для так называемого временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и поддерживающих его оппозиционных сил.
Выделяемая сумма предназначается на развитие программ, направленных на "поддержку Национального собрания Венесуэлы, независимых СМИ, гражданского общества и восстановление сектора здравоохранения". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте USAID.
Также отмечается, что финансирование венесуэльских оппозиционных движений служит дополнением к ранее предоставленной правительством США гуманитарной помощи в размере сотен миллионов долларов.
В сообщении организации заявляется о полной поддержке со стороны США лидера оппозиции Хуана Гуайдо и попыток народа Венесуэлы свержения "незаконного режима Николаса Мадуро".