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Коэн уличил `Кахоль Лаван` в лицемерии | Фото:26.09 10:55   MIGnews.com

Коэн уличил "Кахоль Лаван" в лицемерии

Министр экономики и промышленности Эли Коэн оценил отказ председателя "Кахоль Лаван" Бени Ганца присоединиться к правительству единства с "Ликудом" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Нетаниягу объявил еще в первый день после выборов, что он – за правительство единства с ротацией с Ганцем на посту премьер-министра. Но Ганц вместе с Лапидом и его друзьями делают все возможное, чтобы вытащить граждан Израиля на новые выборы. К сожалению, это приведет снова к урнам для голосования", – спрогнозировал Коэн.

По его словам, "Кахоль Лаван" в своих лозунгах говорит о единстве, а на деле "устраивает бойкот. Это настоящее лицемерие".


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