Австралийский премьер прокомментировал речь Тунберг
Глава австралийского правительства прокомментировал заявление 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг, сделанное ею на Генассамблее ООН в Нью Йорке. Политик предостерег молодежь от паники по поводу климатических проблем.
Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттере прокомментировал выступление девушки сообщением, в котором назвал Тунберг "веселой молодой девочкой в ожидании светлого и прекрасного будущего". В ответ 16-летняя шведка выставила эту цитату в качестве данных о себе в аккаунте Твиттера. Об этом сообщает РИА Новости.
Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на выступление на Генассамблее ООН 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг заявила, что та не упомянула в своей речи о возможностях, предоставляемых технологиями и инновациями в области охраны климата.