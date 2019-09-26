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Австралийский премьер прокомментировал речь Тунберг 26.09 11:15   MIGnews.com

Австралийский премьер прокомментировал речь Тунберг

Глава австралийского правительства прокомментировал заявление 16-летней шведской эко-активистки Греты Тунберг, сделанное ею на Генассамблее ООН в Нью Йорке. Политик предостерег молодежь от паники по поводу климатических проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттере прокомментировал выступление девушки сообщением, в котором назвал Тунберг "веселой молодой девочкой в ожидании светлого и прекрасного будущего". В ответ 16-летняя шведка выставила эту цитату в качестве данных о себе в аккаунте Твиттера. Об этом сообщает РИА Новости.

Также сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на выступление на Генассамблее ООН 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг заявила, что та не упомянула в своей речи о возможностях, предоставляемых технологиями и инновациями в области охраны климата.


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