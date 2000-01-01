26.07 10:20 MIGnews.com

Ганор рассказал о том, как хотели раздуть цену подлодок

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Государственный свидетель по “делу 3000”, адвокат Мики Ганор, рассказал о том, как планировалось раздуть цену подлодок Dolphin, покупаемых у Германии.Ганор, по информации газеты Едиот Ахронот, рассказал следователям: “Мы собирались купить три подводные лодки, цена которых - 1,8 миллиарда долларов, за 2,2 миллиарда.”.Если бы план сработал, государство могло потерять 400 миллионов долларов, а Ганор и его сообщники получили бы эти деньги.Ганор рассказал о том, что планировал вовлечь в схему изготовителя подлодок - концерн ThyssenKrupp и поделиться с его представителями незаконной прибылью.В афере также якобы участвовал бывший заместитель главы совета национальной безопасности Израиля Авриэль Бар Йосеф. Ганор якобы сказал: “Мы оба должны были нажиться на этом - и я , и он”