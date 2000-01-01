Аналитики: Эрдоган - носитель новой турецкой идентичности
Аналитики в основном согласны с тем, что президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал для Турции больше, чем любой другой лидер после Мустафы Кемаля (Ататюрка), легендарного правителя, который основал Турецкую республику в 1923 году.
Ататюрк, который был первым президентом страны в 1923-1938 годах, неустанно трудился, чтобы поставить Турцию на светскую, ориентированную на Запад траекторию.
Если Ататюрк создал национальное светское турецкое государство, то Эрдоган вывел страну на невиданный экономический уровень и вернул в политическую жизнь Турции ислам, полагают эксперты.
Безусловно, его экономическим успехам способствовала удачная мировая конъюнктура, но в качестве главы правительства в первое десятилетие 2000-х Эрдоган использовал представившиеся возможности в полной мере.
Специалисты уверенны, что качество жизни турков улучшилось в разы.
64-летний Эрдоган позиционирует себя как носителя новой турецкой идентичности, еще более тесно связанной с турецким прошлым и исламским наследием Турции.
Президент Турции стабильно укрепляет политическую власть с тех пор, как он стал премьер-министром в 2003 году. После того, как он проработал в этом качестве в течение 11 лет, он быстро перешел на пост президента, роль, которую он официально сохранит до 2023 года и, возможно, за его пределами.
В июле 2016 году он использовал неудачный государственный переворот, чтобы очистить власть от коррупционеров.
С тех пор более 100 000 сотрудников государственных служб и солдат были уволены с работы, и более 50 000 человек, в том числе многие журналисты, были заключены в тюрьму, многие еще ожидают суда.