26.07 08:47 MIGnews.com

Россия поблагодарила Израиль за ликвидацию террористов ISIS

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Министерство обороны Российской Федерации выступило с необычным заявлением, поблагодарив израильскую армию за атаку на территории Сирии, сообщает РИА Новости.По данным ведомства, 25 июля около 21.30 боевики ИГ*, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара."Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ* и ракетные установки были оперативно уничтожены", — говорится в сообщении."Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов", — говорится в сообщении.Между Россией и Израилем с осени 2015 года действует механизм коммуникаций, который призван оградить их войска от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии.Сирены тревоги на контролируемой Израилем части Голанских высот сработали из-за ракеты, выпущенной на территории Сирии, заявляют израильские военные.Они предполагают, что пуск был произведен в ходе боев между сирийскими правительственными войсками и оппозицией."Был зафиксирован запуск из Сирии в направлении территории Израиля", — говорится в сообщении армейской пресс-службы.Израильская авиация атаковали в Сирии установку, выпустившую ранее в среду через границу два реактивных снаряда, сообщила армейская пресс-служба."В ответ на две ракеты, выпущенные по израильской территории из Сирии, авиация атаковала установку, откуда был произведен запуск. Окружающий участок местности был обстрелян артиллерией", — говорится в пресс-релизе.Перелетев через границу, обе ракеты, предположительно, упали в озеро Кинерет — крупнейший пресноводный водоем страны и популярное место отдыха.