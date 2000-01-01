27.07 07:06 MIGnews.com

У Нетаниягу есть предложение для друзов

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На фоне давления, оказываемого общиной друзов после принятия Закона о национальном характере государства Израиль, в котором они усмотрели дискриминацию, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал им принять новый закон.Как сообщает национальная телекомпания Кан, на встрече с депутатами-друзами премьер обещал обеспечить стимулы для всех призывников не еврейского происхождения. В свете того, что среди друзов достаточно высок процент военнослужащих, данная инициатива должна их заинтересовать.СМИ прогнозируют оппозицию, с которой столкнется премьер, в лице ортодоксальных партий ШАС и "Яадут а-Тора", которые пытаются всячески тормозить и торпедировать инициативы, стимулирующие военный призыв.По данным "Кан", присутствовавшие на встрече депутаты-друзы Акрам Хассон (Кулану) и Хамад Амар (НДИ), серьезно не восприняли предложение главы правительства.