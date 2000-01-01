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У Нетаниягу есть предложение для друзов | Фото: Моше Мильнер, GPO27.07 07:06   MIGnews.com

У Нетаниягу есть предложение для друзов

На фоне давления, оказываемого общиной друзов после принятия Закона о национальном характере государства Израиль, в котором они усмотрели дискриминацию, премьер-министр Биньямин Нетаниягу обещал им принять новый закон.

Как сообщает национальная телекомпания Кан, на встрече с депутатами-друзами премьер обещал обеспечить стимулы для всех призывников не еврейского происхождения. В свете того, что среди друзов достаточно высок процент военнослужащих, данная инициатива должна их заинтересовать.

СМИ прогнозируют оппозицию, с которой столкнется премьер, в лице ортодоксальных партий ШАС и "Яадут а-Тора", которые пытаются всячески тормозить и торпедировать инициативы, стимулирующие военный призыв.

По данным "Кан", присутствовавшие на встрече депутаты-друзы Акрам Хассон (Кулану) и Хамад Амар (НДИ), серьезно не восприняли предложение главы правительства.


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