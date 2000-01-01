26.07 20:36 MIGnews.com

Член коалиции призывает не верить Нетаниягу

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Члены ортодоксального сектора не должны верить премьер-министру Биньямину Нетаниягу или кому-либо из его партии "Ликуд", утверждает депутат Кнессета, член коалиции от религиозной партии ШАС Михаэль Малкиэли.Как сообщает сайт для харедим "Кикар ха-Шаббат", во время политических дебатов с "ликудником" Ореном Хазаном 26 июля ортодокс заявил, что "премьер-министру Биньямину Нетаниягу нельзя доверять. Чтобы защитить нас в религиозном и социальном плане, нам нужна только партия ШАС"."Когда нас там (в правительстве – ред.) не было, он взял двух ашкеназим – Беннета и Лапида – и посмотрите, что вышло", - отметил Малкиэли, очевидно, подразумевая принятый предыдущим правительством закон о призыве харедим в ЦАХАЛ.Напомним, что в 2013 году партия премьера "Ликуд" сформировала светское правительство с партиями "Еш Атид", "Еврейский дом", "Тнуа" и "Наш дом Израиль", которые урезали пособия иешивам, ударив по благосостоянию религиозной общины."ШАС не может полагаться ни на какое другое движение, и уж точно не на "Ликуд". В течение всей каденции ваша партия хочет принять закон Либермана о гиюре, закон Лапида о призыве харедим в ЦАХАЛ и закон реформистов о Стене Плача", - заявил Малкиэли Хазану.