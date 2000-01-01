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Нетаниягу сказал Кремлю `нет` | Фото: Амос Бен Гершом, GPO26.07 18:21   MIGnews.com

Нетаниягу сказал Кремлю "нет"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отклонил поступившее от Кремля официальное предложение провести в Москве трехстороннюю встречу на высочайшем уровне между Еврейским государство, Россией и Палестинской автономией.

Как сообщает 10-ый канал ИТВ, предложение поступило от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 14 июля, когда израильский премьер присутствовал на финальном мачте Чемпионата мира по футболу, который проходил на московских "Лужниках".

Глава российской дипломатии предложил Нетаниягу посетить встречу в Москве с президентом Владимиром Путиным и председателем ПА Махмудом Аббасом, который на недавней встрече с главой Кремля согласился на такие условия.

Однако израильский премьер-министр сказал, что был бы рад посетить эти переговоры, но это не согласуется с политикой Соединенных Штатов, играющих роль главного медиатора мирных палестино-израильских переговоров.

Нетаниягу дал понять, что, прежде чем обращаться к другим посредникам, Израиль хочет воспользоваться помощью американской администрации.

Стоит отметить, что Нетаниягу уже во второй раз отклоняет подобное предложение. В предыдущий раз россияне были готовы провести трехсторонние переговоры в сентябре 2016 года.


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