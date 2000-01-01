26.07 17:17 MIGnews.com

Израильская газета уволила художника за карикатуру на Биби

Jerusalem Post fires cartoonist Avi Katz for drawing this biting commentary on #Israel’s divisive nation-state law which opposition MPs said is racist &akin to ‘apartheid’. The law removes Arabic as a national language, encourages Jewish-only settlements https://t.co/2kfXW06f5k pic.twitter.com/9oKtOhCt3c — Bel Trew (@Beltrew) 26 июля 2018 г.

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Руководство израильской газеты Jerusalem Post уволило одного из своих карикатуристов, изобразившего премьер-министра и его соратников из партии "Ликуд" свиньями из "Скотного двора" Джорджа Оруэлла.Шарж Ави Каца на счастливых "ликудников" после принятия "Национального закона" опубликовали ранее в печатной версии сайта – издании Jerusalem Report. Свой рисунок автор сопроводил цитатой из этого небезызвестного произведения: "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".А 26 июля, как сообщает "Гаарец", его уволили.Стоит отметить, что многие израильтяне не оценили сатиры Каца – в комментариях в соцсетях под его карикатурой автора даже обвинили в антисемитизме.Несмотря на это, профсоюз журналистов вступился за уволенного карикатуриста, напомнив о свободе слова в стране и том, что рисунок Каца сперва был одобрен редакцией журнала. Впрочем, по информации "Гаареца", редактор Jerusalem Report не хотел публиковать шарж.После этого решения активисты инициировали сбор пожертвований для уволенного художника. Им удалось собрать более 11 тыс. шекелей.