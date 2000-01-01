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Румыния: министр сравнил свиней с жертвами Освенцима | Фото: David Merrett/Flickr26.07 16:50   MIGnews.com

Румыния: министр сравнил свиней с жертвами Освенцима

Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дае оказался в эпицентре скандала, сравнив сжигание трупов зараженных африканской чумой свиней с уничтожением узников лагеря смерти Аушвиц.

"Сжигаются все свиньи на ферме ... это исключительная работа, похожая на Аушвиц", - объяснил, он в интервью местному телевидению ветеринарные медико-санитарные меры, предпринимаемые для борьбы с охватившей румынские фермы заразой, из-за которой поголовье свиней уже сократили на 44,5 тыс.

Естественно такое весьма оскорбительное сравнение не могло остаться без внимания. Кроме негодования местной еврейской общины, на социал-демократа Дае обрушился гнев парламентариев – оппозиционеры из Либеральной партии и Союза "Спасите Румынию" уже потребовали отправить его в отставку.

Национальный совет по борьбе с дискриминацией заявил, что откроет расследование и потребовал о Дае объясниться.

Не промолчали и в израильском посольстве. Выразив "тревогу и разочарование", в дипмиссии выразили надежду, что "подобное сравнение была приведено министром Дае в свете отсутствия у него подробной информации о том, что такое Холокост и Аушвиц, без намерения позорить память миллионов жертв".

Впоследствии агроминистр извинился.

"Я только хотел описать особенно сложную ситуацию, с которой столкнулись свиноводы из-за африканской чумы. Я преисполнен болью и лишь хотел описать те ужасные моменты, с которыми сталкиваются наши фермеры. Я не хотел никого обидеть, а всего лишь выразил свою боль", -


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