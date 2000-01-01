27.07 06:12 MIGnews.com

В Йоханнесбурге состоялся саммит БРИКС

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Десятый по счету саммит стран БРИКС начался сегодня в южноафриканском Йоханнесбурге, его посетили главы пяти государств. В частности, президент России Владимир Путин, Президент ЮАР Сирил Рамафоза, Президент Бразилии Мишел Темер, Председатель КНР Си Цзиньпин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди.По информации пресс-службы Кремля, заседание состоялась в закрытом режиме, однако позже к сторонам присоединились члены делегаций."Обсуждались шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности БРИКС, развитие сотрудничества по приоритетным направлениям: политика и безопасность, торговля, экономика и финансы, культурно-гуманитарные связи", - сообщили в администрации.Главными темами обсуждения стали ситуация в Сирии и на Ближнем востоке в целом, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и иранская ядерная программа.