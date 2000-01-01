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Депутат Смотрич: Национальный закон не ущемляет друзов 26.07 16:19   MIGnews.com

Депутат Смотрич: Национальный закон не ущемляет друзов

Основной закон "О национальном характере государства Израиль" ("Хок ха-Леом") никак не ущемляет права израильских друзов, считает член Кнессета от "Еврейского дома" Бецалель Смотрич.

Депутат отрицает, что данная инициатива дискриминирует какое-либо из израильских нацменьшинств, утверждая, что поднявшаяся шумиха была спровоцирована левыми.

"Между нами и общиной друзов уже семь десятилетий существует отважный альянс, основанный на солидарности и лояльности к принципу еврейского характера государства. Факт заключается в том, что оппозиция и СМИ начали кампанию лжи, чтобы сбить с толку активистов-друзов.

Национальный закон не является расистским и не дискриминирует нацменьшинства. Это тривиальный сионистский закон, и все, кто не сможет с ним ужиться, не уживутся и с определением Израиля как еврейского государства", - сказал Смотрич.

«Я уверен, что эта поднявшаяся волна, как и многие другие, является выдумкой, которую СМИ разжигают, цинично используя меньшинства в друзской общине в собственных целях", -резюмировал он.

Стоит отметить, что друзы действительно очень сильно обеспокоены последствиями данной инициативы - 100 офицеров ЦАХАЛа друзского происхождения присоединилась к форуму против закона о национальном характере.


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