Депутат Смотрич: Национальный закон не ущемляет друзов
Основной закон "О национальном характере государства Израиль" ("Хок ха-Леом") никак не ущемляет права израильских друзов, считает член Кнессета от "Еврейского дома" Бецалель Смотрич.
Депутат отрицает, что данная инициатива дискриминирует какое-либо из израильских нацменьшинств, утверждая, что поднявшаяся шумиха была спровоцирована левыми.
"Между нами и общиной друзов уже семь десятилетий существует отважный альянс, основанный на солидарности и лояльности к принципу еврейского характера государства. Факт заключается в том, что оппозиция и СМИ начали кампанию лжи, чтобы сбить с толку активистов-друзов.
Национальный закон не является расистским и не дискриминирует нацменьшинства. Это тривиальный сионистский закон, и все, кто не сможет с ним ужиться, не уживутся и с определением Израиля как еврейского государства", - сказал Смотрич.
«Я уверен, что эта поднявшаяся волна, как и многие другие, является выдумкой, которую СМИ разжигают, цинично используя меньшинства в друзской общине в собственных целях", -резюмировал он.