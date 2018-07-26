Эквадор: Ассанж не может вечно прятаться в посольстве
Министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не может вечно скрываться от британского правительства посольстве Эквадора.
"Вопрос о предоставлении убежища, который был согласован в свое время, необходимо решить, так как он не может находиться в вечном убежище. Однако сложно предсказать, сколько времени потребуется для принятия такого решения", - передали его слова на РИА Новости.
В ходе разговора о том, будет ли предоставлено Ассанжу полноценное убежище в Эквадоре, Валенсия заявил, что это сложный вопрос, требуемый неизвестное количество времени, ведь для его решение необходимо достичь соглашения между правительством Британии, правительством Эквадора и адвокатами самого фигуранта.
Дипломат также напомнил, что основатель WikiLeaks живет в посольстве с 2011 года на условиях отказа от любых политических комментариев и заявлений, а также исключения возможности нарушения отношений между Эквадором и любой другой страной. И, несмотря на то, что Швеция прекратила его преследование по истечению срока давности обвинения, Британия намерена взять Ассанжа под стражу при первом шаге на английскую землю за нарушение подписки о невыезде, совершенном при поселении в посольство.