27.07 01:17 MIGnews.com

Казус на саммите БРИКС: и президенты флаги путают

Не так встали: На саммите БРИКС перепутали таблички и лидерам пришлось фотографироваться повторно pic.twitter.com/DoWE4XLdln — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 июля 2018 г.

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В ходе фотосессии главы государств перепутали свои флаги и стали не в той очередности.Во время официальной фотосессии были перепутаны таблички кто где стоит. Президенты начали меняться местами, в итоге, ни один из них не стал напротив своего флага. Соответствующее видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.Председатель КНР Си Цзиньпин расположился напротив флага ЮАР, премьер Индии Нарендра Моди - возле бразильского, южноафриканский президент Сирил Рамафоса рядом с российским, бразильский лидер Мишел Темер занял место перед флагом Индии, а президент России Владимир Путин - перед китайским.Как сообщалось ранее, в среду, 25 июля, в Йоханнесбурге стартовал саммит Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки – пяти государств с растущей экономикой .