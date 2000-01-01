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26.07 14:34   MIGnews.com

"Еш Атид" продолжает активную борьбу против движения BDS

"Еш Атид" продолжает активную борьбу против движения BDS, занимающегося дискредитацией Израиля. В преддверии отпусков, для выезжающих за границу израильтян, партия выпустила карманные буклеты на четырех языках - иврите, английском, русском и французском. В брошюрах есть необходимая разъяснительная информация, которая поможет израильтянам вести правильную пропаганду за пределами Израиля. Активисты партии "Еш Атид" раздают буклеты отъезжающим в районе международного аэропорта Бен-Гурион.

Это уже второй раз, когда партия "Еш Атид" выходит с подобной инициативой, которая два года назад зарекомендовала себя с положительной стороны.

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид написал в своем вступительном слове к буклету:

"Государство Израиль нуждается в вас. Мы боремся с движением BDS, которое распространяет против нашей страны невероятное количество лжи, фейковые фотографии и высосанные из пальца факты. Они преследуют лишь одну цель: уничтожить Израиль в глазах мировой общественности, изолировать нас и превратить в ненавистное всеми государство, не имеющее право на существование.

Если мы будем вести эту борьбу решительно и мудро, то сможем победить, но каждый из нас должен принять участие в этой борьбе. Мы - израильтяне, и когда наш дом подвергается нападению, мы встаем на его защиту. Это в наших генах, здесь нет правый и левых, для внешнего мира мы все едины. Сейчас вы улетаете за границу, и мы подготовили для вас эту брошюру, в которой напротив каждого ложного заявления BDS мы написали, как на самом деле обстоят дела. В этой борьбе – мы все посланники".

пресс-служба фракции "Еш Атид"


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