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Национальный закон: Кахлон включил задний ход 26.07 13:17   MIGnews.com

Национальный закон: Кахлон включил задний ход

Министр финансов Израиля Моше Кахлон сообщил в интервью радио Галей ЦАХАЛ, что при принятии так называемого “национального закона” была допущена “ошибка”.

Кахлон сказал: “Было давление, мы спешили, мы сделали ошибку и теперь ее надо исправлять. Последнее чего я хочу - это причинить вред друзской общине”.

Кахлон подчеркнул, что петиция в БАГАЦ относительно национального закона была подана друзским членом его фракции Акрамом Хассоном, с его согласия.

Раскаяние Кахлона не ограничилось национальным законом, по его версии, “ошибки” также были допущены при принятии закона о суррогатном материнстве: “Суррогатное материнство пострадало от той же проблемы - поспешного законодательного процесса, и мы должны это исправить”.

Ранее министр образования Нафтали Беннет подверг критике национальный закон, заявив, что правительство Израиля “несет ответственность за то, как залечить трещину в отношениях с друзской общиной”.


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