Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Молдова готова перенести посольство в Иерусалим | Фото:26.07 13:08   MIGnews.com

Молдова готова перенести посольство в Иерусалим

Власти Молдовы сегодня заявили, что они ведут переговоры с Израилем о переносе посольства в Иерусалим, сообщает в четверг, 26 июля BalkanInsight.

"Молдавская сторона приняла к сведению позицию израильской дипломатии, которая продвигает на всех уровнях перемещение посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В настоящее время власти Молдовы не приняли решения", - говорится в заявлении МИДа Молдовы.

Широко распространено мнение, что Молдова готова перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, при условии, что Израиль, в свою очередь, откроет посольство в Кишиневе.

В настоящее время в Молдове проживает около 20 000 евреев. У Израиля никогда не было посольства в Кишиневе. А консульство закрылось в 2015 году. Резиденция израильского посольства в Молдове находится в столице Румынии – Бухаресте. Также консульские услуги гражданам Молдовы оказывает консульский отдел посольства Израиля в столице Украины – Киеве.

С июля 2015 года, после того как Израиль отменил краткосрочные визы для граждан Молдовы, консульский отдел своего посольства в Кишиневе был закрыт.

Посол Израиля в Румынии Тамар Самаш сообщил румынскому информационному агентству Mediafax в среду, что Израиль и Молдова обсуждают вопрос о переводе посольства посольства в Иерусалим.

Министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновски 12 июля встретился с генеральным директором израильского министерства иностранных дел Ювалем Ротемом в Кишиневе, где они обсудили "пути укрепления сотрудничества между Израилем и Молдовой".

"Региональные и международные вопросы также были включены в повестку дня", - сказал Ротем журналистам после заседания.

Израильские СМИ писали во вторник, что Молдова может переправить свое посольство в Иерусалим в обмен на открытие Израилем посольства в Кишиневе.

Пресс-секретарь МИД Израиля Эмануэль Нахшон подтвердил, что этот вопрос был поднят во время визита Ротема в Кишинев.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:30
Иранская нация не боится Трампа, все готовы стать шахидами
13:17
Национальный закон: Кахлон включил задний ход
12:55
Снят запрет на выезд родственников турецких оппозиционеров
12:44
В Британии зафиксировали высокий уровень антисемитизма
12:32
Израиль: Работники молча терпят дискриминацию
12:15
Гринблатт поддержал право Израиля на самозащиту
11:48
ООН не позволила Израилю напомнить об агрессии ХАМАСа
11:27
Еврейские СМИ Великобритании критикуют правительство Корбина
11:10
Известно, когда спадет жара в Европе
11:02
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
10:48
В комиссии ООН по расследованию событий в Газе новый глава
10:28
Заключенного пастора могут отпустить под домашний арест
10:20
Ганор рассказал о том, как хотели раздуть цену подлодок
10:17
Повешены все приговоренные члены секты "Аум Синрике"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus