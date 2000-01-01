Молдова готова перенести посольство в Иерусалим

Власти Молдовы сегодня заявили, что они ведут переговоры с Израилем о переносе посольства в Иерусалим, сообщает в четверг, 26 июля BalkanInsight.
"Молдавская сторона приняла к сведению позицию израильской дипломатии, которая продвигает на всех уровнях перемещение посольства из Тель-Авива в Иерусалим. В настоящее время власти Молдовы не приняли решения", - говорится в заявлении МИДа Молдовы.
Широко распространено мнение, что Молдова готова перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, при условии, что Израиль, в свою очередь, откроет посольство в Кишиневе.
В настоящее время в Молдове проживает около 20 000 евреев. У Израиля никогда не было посольства в Кишиневе. А консульство закрылось в 2015 году. Резиденция израильского посольства в Молдове находится в столице Румынии – Бухаресте. Также консульские услуги гражданам Молдовы оказывает консульский отдел посольства Израиля в столице Украины – Киеве.
С июля 2015 года, после того как Израиль отменил краткосрочные визы для граждан Молдовы, консульский отдел своего посольства в Кишиневе был закрыт.
Посол Израиля в Румынии Тамар Самаш сообщил румынскому информационному агентству Mediafax в среду, что Израиль и Молдова обсуждают вопрос о переводе посольства посольства в Иерусалим.
Министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновски 12 июля встретился с генеральным директором израильского министерства иностранных дел Ювалем Ротемом в Кишиневе, где они обсудили "пути укрепления сотрудничества между Израилем и Молдовой".
"Региональные и международные вопросы также были включены в повестку дня", - сказал Ротем журналистам после заседания.
Израильские СМИ писали во вторник, что Молдова может переправить свое посольство в Иерусалим в обмен на открытие Израилем посольства в Кишиневе.
Пресс-секретарь МИД Израиля Эмануэль Нахшон подтвердил, что этот вопрос был поднят во время визита Ротема в Кишинев.