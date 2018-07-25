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Снят запрет на выезд для родичей лиц, связанных с ФЕТО 26.07 12:55   MIGnews.com

Снят запрет на выезд родственников турецких оппозиционеров

Турецкие власти разрешили выезжать за границу десяткам тысяч родственников лиц, подозреваемых в связях с гюленистами.

МИД страны сняло ограничения с 155 350 паспортов, принадлежащих мужьям и женам подозреваемых в связи с движением Гюлена, а также их близким родственникам.

Как известно, Анкара обвиняет движение проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытки военного переворота в июле 2016 года и считает его террористической организацией. Более 200 тысяч человек находятся под следствием по подозрению в причастности к движению, пишет Turkish Minute.

После президентских и парламентских выборов 24 июня президент Эрдоган объявил, что будут сняты ограничения с 181,5 тыс. человек.

Министерство заявило, что против владельцев паспортов не возбуждено ни одного судебного дела, поэтому после завершения действия чрезвычайного положения ограничения решено снять.


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