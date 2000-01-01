26.07 12:32 MIGnews.com

Израиль: Работники молча терпят дискриминацию

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Каждый десятый наемный работник в Израиле свидетельствует о том, что подвергался дискриминации на рабочем месте. Речь идет о сотнях тысяч работников, но в Управлении по контролю за равноправием в сфере трудовой деятельности утверждают, что за 10 лет существования Управления в него поступило всего 6.820 обращений.Запрещенной формой дискриминации в сфере трудовых взаимоотношений является предвзятое отношение к человеку по его гендерной принадлежности, половой ориентации, личному статусу, в связи с беременностью, искусственным оплодотворением и медицинским уходом, связанным с ним, а также по его возрасту, расе, наличию или отсутствию детей, вероисповеданию, национальности, политическим взглядам, партийной принадлежности или в связи с прохождением резервистских сборов.Ежегодный отчет Управления показывает, что 2017 год стал рекордным по числу обращений, касающихся дискриминации или в связи с прохождением резервистских сборов, национальности, а также обращений, касающихся сексуальных домогательств.Согласно опросу, проведенному Управлением по контролю за равноправием в сфере трудовой деятельности, число обращений даже не приближается к тому, чтобы отразить уровень дискриминации, имеющей место на рабочих местах в Израиле. Согласно полному докладу, представленному Управлением министру по труду и социальному обеспечению, в 2017 году было получено 766 жалоб на дискриминацию на рабочем месте– что на 8% больше, чем в 2016 году. С момента создания Управления в сентябре 2008 года было получено 6 820 жалоб на дискриминацию, в основном на дискриминационное отношение жалуются женщины.В Управлении, находящемся в ведении Министерства труда и социального обеспечения, проанализировали обращения наемных работников в 2017 году и установили, что доля обращений по вопросу дискриминацию в связи с беременностью составляет одну пятую всех обращений по сравнению с примерно одной четвертью в 2016 году. 7,6% всех обращений в 2017 году касаются дискриминации в связи с прохождением резервистских сборов, что является самым высоким показателем со времени основания Управления. Дискриминация резервистов занимает четвертую позицию после дискриминации в связи с беременностью, гендерной дискриминации и дискриминации на почве национальности.Как и в предыдущие годы, доля женщин, обратившихся в Управление в 2017 году, выше, чем доля мужчин. Женщины обращаются по вопросам дискриминации в связи с беременностью (30,9% обращений), гендерной дискриминации (10%), дискриминации по признаку национальности (6,1%) и сексуальных домогательств (5,9%).У мужчин основным поводом для обращений является дискриминация резервистов (18%), дискриминация по признаку национальности (14,3%), гендерная дискриминация (12,3%), дискриминация на почве вероисповедания (5,7%).