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Еврейские СМИ Великобритании критикуют правительство Корбина | Фото:26.07 11:27   MIGnews.com

Еврейские СМИ Великобритании критикуют правительство Корбина

Три еврейские газеты в Великобритании, несмотря на то, что они обычно были энергичными конкурентами, объединились в публикации на первой странице редакционного предупреждения об угрозе британским евреям правительство во главе с Джереми Корбином.

Об этом в четверг, 26 июля сообщает Arutz Sheva со ссылкой на JTA.

"Мы делаем это, потому что партия, которая до недавнего времени являлась естественным домом для нашего сообщества, показала, что ее ценности и целостность подрываются презрением Корбина к евреям и Израилю", - говорится в публикации издания.

"Пятно и стыд антисемитизма прошли через оппозицию Ее Величества, поскольку Джереми Корбин стал лидером в 2015 году", - отмечается в тексте.

По данным издания, данное заявление сделали такие британские газеты, как The Jewish Chronicle, Jewish News, и Jewish Telegraph, которая выпускается во многих северных городах Великобритании.

В редакционных статьях излагается серия скандалов и споров, которые связаны с трудом в связи с антисемитизмом, кульминацией которого стала политика антисемитизма, которая исключает определения, связанные с Израилем, которые стали стандартными в других местах.

Газеты также отметили политический беспорядок в стране после референдума в Брексите в 2016 году, предусматривающего вывод Великобритании из Европейского союза.

Отметим, что Лейбористская партия продолжает рассматривать утверждения о антисемитизме. За последние несколько лет десятки членов лейбористов были отстранены от своих должностей из-за антисемитских заявлений.

Лидер партии Джереми Корбин был обвиненв том, что он занимал антисемитские взгляды старших еврейских лидеров Великобритании. Корбин также подвергся критике за то, что он называет ХАМАС и "Хизбаллу" своими "друзьями»" и прямо отказывается осуждать эти две террористические организации, несмотря на то, что к этому призывают местные еврейские группы.


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