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26.07 11:02   MIGnews.com

В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

В футбольном мяче, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, находится электронный чип, встроенный производителем инвентаря — Adidas. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg на сайт компании и фотографии самого мяча.

Футбольный мяч, подаренный президенту США, — официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar 18. Согласно описанию на сайте Adidas, в мяч встроен чип NFC (такие чипы используются в бесконтактных картах, применяемых, к примеру, в карточках для оплаты проезда в метро). Наличие этого чипа в мяче не скрывается: на одной из сторон мяча нанесена метка NFC, которую и зафиксировали камеры фотографов в момент передачи подарка Трампу.

Чипы NFC сами не испускают сигналов. Они начинают передавать информацию в момент облучения радиочастотными сигналами устройств, оснащенных специализированными антеннами, к примеру, смартфонов.


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