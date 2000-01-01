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МИД Израиля осудило чилийское правительство | Фото: Twitter26.06 10:05   MIGnews.com

МИД Израиля осудило действия президента Чили

Министерство иностранных дел в среду осудило действия чилийского президента Себастьяна Пинера после того, как он совершил поездку по Храмовой горе с высокопоставленными палестинскими чиновниками, что, по словам Израиля, подрывает его суверенитет над восточной частью столицы.

Об этом пишет The Times of Israel.

Визит Пинеры на Храмовую гору во вторник был нарушением дипломатических процедур и предыдущего соглашения между двумя странами, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду.

В заявлении также подчеркивается, что МИД рассматривает "любые посягательства на израильский суверенитет над Храмовой горой как серьезные и нарушающие существующие процедуры".

"Мы должны проводить черту между абсолютной свободой вероисповедания... и сохранением нашего суверенитета над Храмовой горой", – добавили в ведомстве.

Между тем, чилийская сторона пока что не прокомментировала ситуацию.

Напомним, Себастьян Пинера прибыл во вторник с официальным трехдневным официальным визитом в Израиль и Палестинскую автономию.


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