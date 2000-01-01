26.06 10:05 MIGnews.com
МИД Израиля осудило действия президента Чили
Министерство иностранных дел в среду осудило действия чилийского президента Себастьяна Пинера после того, как он совершил поездку по Храмовой горе с высокопоставленными палестинскими чиновниками, что, по словам Израиля, подрывает его суверенитет над восточной частью столицы.
Об этом пишет
The Times of Israel
.
Визит Пинеры на Храмовую гору во вторник был нарушением дипломатических процедур и предыдущего соглашения между двумя странами, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду.
В заявлении также подчеркивается, что МИД рассматривает "любые посягательства на израильский суверенитет над Храмовой горой как серьезные и нарушающие существующие процедуры".
"Мы должны проводить черту между абсолютной свободой вероисповедания... и сохранением нашего суверенитета над Храмовой горой", – добавили в ведомстве.
Между тем, чилийская сторона пока что не прокомментировала ситуацию.
Напомним
, Себастьян Пинера прибыл во вторник с официальным трехдневным официальным визитом в Израиль и Палестинскую автономию.
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