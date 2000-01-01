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В Иерусалиме собрались десятки юных новаторов | Фото:26.06 19:45   MIGnews.com

В Иерусалиме собрались десятки юных новаторов

В Иерусалиме 23 июня собрались около полутора сотни новаторов, чтобы принять участие в конференции, посвященной вопросам развития социального активизма в современном еврейском обществе, пишет The Times of Israel.

В мероприятии под названием ROI, которое будет проводиться в течение целой недели, примут участие социально активные евреи в возрасте от 20 до 30 лет.

Источники отмечают, что в этом году к конференции присоединились представители 30 стран, включая Польшу и Францию.

"В этом году участники уже доказали свою способность и готовность подняться и возглавить, и мы воодушевлены их безграничным потенциалом для оказания положительного воздействия", – сказал журналистам Ноа Горлин, заместитель исполнительного директора саммита ROI, который проводится при поддержке Charles and Lynn Schusterman Family Foundation.

Некоторые участники мероприятия рассказали журналистам, что о своем еврейском происхождении узнали только в юношестве или даже в более взрослом возрасте.


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