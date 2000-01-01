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Известного ведущего отстранили из-за насмешек над премьером | Фото:26.06 09:32   MIGnews.com

Известного ведущего отстранили из-за насмешек над премьером

Во вторник известный телеведущей был отстранен от работы после того, как он в эфире высмеял премьер-министра за то, что состоятельные благотворители оплачивают услуги его адвокатов в серии коррупционных дел.

Об этом информирует The Times of Israel.

Дов Гиль-Хар, который ведет вечернюю новостную программу на ресурсе Kan, в понедельник в ходе беседы с аналитиком Моти Гилатом пошутил по поводу того, что чете Нетаниягу придется открыть собственный кошелек.

Ведущий и аналитик добавили, что глава правительства не сможет расплатиться кредиткой, которой у него, как утверждает супруга политика, нет.

Получив множество жалоб от разгневанных телезрителей, Kan удалил этот выпуск со своего веб-сайта и из учетной записи в Twitter.

Согласно газете "Гаарец", Дов Гиль-Хар был извещен об отстранении, которое коснется только телевизионных эфиров, но не его работы на радио.

Ранее в этом году Forbes оценил состояние Биньямина Нетаниягу в 50 миллионов шекелей (13,8 миллионов долларов).


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