Известного ведущего отстранили из-за насмешек над премьером
Во вторник известный телеведущей был отстранен от работы после того, как он в эфире высмеял премьер-министра за то, что состоятельные благотворители оплачивают услуги его адвокатов в серии коррупционных дел.
Дов Гиль-Хар, который ведет вечернюю новостную программу на ресурсе Kan, в понедельник в ходе беседы с аналитиком Моти Гилатом пошутил по поводу того, что чете Нетаниягу придется открыть собственный кошелек.
Ведущий и аналитик добавили, что глава правительства не сможет расплатиться кредиткой, которой у него, как утверждает супруга политика, нет.
Получив множество жалоб от разгневанных телезрителей, Kan удалил этот выпуск со своего веб-сайта и из учетной записи в Twitter.
Согласно газете "Гаарец", Дов Гиль-Хар был извещен об отстранении, которое коснется только телевизионных эфиров, но не его работы на радио.
Ранее в этом году Forbes оценил состояние Биньямина Нетаниягу в 50 миллионов шекелей (13,8 миллионов долларов).