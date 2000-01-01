26.06 20:12 MIGnews.com

Ярон Лондон: мое поведение - не секс-атака

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Известный израильский ведущий и журналист Ярон Лондон отказался извиняться за то, что рассказал в прямом эфире своего шоу о том, как трогал незнакомую женщину за грудь в лифте.Лондон сказал: "Вы не получите извинений, вы получите разъяснение. Политики склонны жаловаться на то, что их слова вырывают из контекста. Это именно то, чем заняты сейчас те, кто меня атакует".По словам Лондона, тот факт, что женщина сначала погладила его по животу “был для меня унижением и прикосновением, которого я вовсе не желал”. Лондон заявил: "Я чувствовал себя униженным, и я сделал то, о чем рассказал. Можно сказать, что на агрессию не следует отвечать агрессией, Можно также сказать, а если бы это был мужчина - как бы ты поступил? Я бы дал по зубам или вызвал полицию. Но ты не вызываешь полицию, если ты в лифте, и это мелко - вызывать полицию по такому поводу. Я думаю, что то что я сделал - боевой отпор, ответ на ее наглость".