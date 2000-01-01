26.06 20:00 MIGnews.com

Президент Чили извинился перед Израилем

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Президент Чили Себастьян Пиньера извинился перед своим израильским коллегой Реувеном Ривлином за то, что позволил палестинским чиновникам сопровождать его во время визита на Храмовую гору во вторник 25 июня.Представитель Ривлина подтвердил, что извинения были сказаны во время встречи Пиньеры с Ривлином в среду. Ранее в тот же день МИД объявил выговор послу Чили Родриго Фернандесу за такой проступок.Израиль согласился, что Пиньера может подняться на Храмовую гору, известную палестинцам как Аль – Харам аш-Шариф, но Министерство иностранных дел предположило, что он сделает это, как обычно, вместе с должностными лицами Вакф.В соответствии с соглашениями Осло этот участок контролируется Вакф и не находится в ведении Палестинской администрации.Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что правительство "серьезно относится к любому нарушению суверенитета Израиля на Храмовой горе, особенно к тому, которое нарушает согласованную процедуру", говорится в заявлении МИД в среду."Мы должны проводить различие между абсолютной свободой вероисповедания, которую гарантирует Израиль "и" обеспечением того, чтобы наш суверенитет над Храмовой горой не пострадал", - говорится в заявлении.