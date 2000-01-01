26.06 18:40 MIGnews.com

Иран заявляет, что никогда не будет создавать ядерное оружие

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иран никогда не будет преследовать цель создать ядерное оружие, заявил министр иностранных дел, сказав, что вера в Ислам помешает стране сделать это.Иран ранее заявлял, что он идеологически против получения ядерного оружия и стремится использовать ядерную энергию только в гражданских целях. Но в нынешнем непредсказуемом климате не исключено, что Дональд Трамп может воспринять высказывания Джавада Зарифа как сигнал к разговору.Белый дом проводит двойную стратегию поиска переговоров, пытаясь задушить иранскую экономику с помощью санкций, которые блокируют торговлю с Европой и продажу нефти, а также замораживают активы политических и дипломатических лидеров.Иран заявил, что нарушит ограничения по обогащению урана, установленные в ядерной сделке 2015 года в четверг, но это не означает, что страна находится на пути к созданию ядерного оружия.Зариф указал на прошлое использование ядерного оружия США и на недавние комментарии Трампа о том, что он отменил военный удар по Ирану, потому что это убило бы 150 человек."Вы действительно переживали за 150 человек? Сколько людей вы убили ядерным оружием? Сколько поколений вы уничтожили этим оружием?" - Сказал Зариф во вторник."Это мы, из-за наших религиозных взглядов, никогда не будем стремиться к получению ядерного оружия".Президент США вновь пригрозил Ирану "уничтожением" в тираде в Twitter, в которой он также обвинил руководство страны в убийстве 2000 американцев."Иранское руководство не понимает слов "хороший" или "сострадание", они никогда их не понимали. Печально, что они понимают только два слова – это сила и власть. США является самой мощной военной силой в мире, с $1,5 трлн инвестиций за последние два года", - написал Трамп."США не забыли использование Ираном СВУ и EFPs (бомб), которые убили 2000 американцев и ранили многих других ... любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с большой и подавляющей силой. В некоторых районах подавление будет означать уничтожение".Гневные твиты появились после того, как Иран заявил, что решение США ввести санкции против своего верховного лидера и других высших должностных лиц было "идиотским" и навсегда закрыло путь к дипломатии между Тегераном и Вашингтоном.