26.06 18:05 MIGnews.com

Арабский мир: "убийство чести" лучше гомосексуализма?

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Согласно новому исследованию арабского мира, арабы сегодня менее религиозны по сравнению с предыдущими годами, но все еще считают "убийства чести" более приемлемыми, чем гомосексуализм.Опрос также показал, что самая большая угроза по мнению арабов - Израиль.Опрос, проведенный для BBC News Arabic исследовательской сетью Arab Barometer в 10 странах и на палестинских территориях в период с конца 2018 по весну 2019 года, состоял из более чем 25 000 интервью."Убийства чести" были признаны приемлемыми 27 процентами алжирцев, в то время как 26 процентов сочли гомосексуализм приемлемым. В Марокко он составлял 25 процентов за убийства в защиту чести и 21 процент за гомосексуализм, в то время как на палестинских территориях он составлял 8 процентов за убийства в защиту чести и 5 процентов за гомосексуализм.Что касается религии, то с 2013 года число арабов, идентифицирующих себя как "нерелигиозных", выросло с 8 до 13 процентов. Наибольший рост показали лица в возрасте до 30 лет, причем 18 процентов из них были признаны нерелигиозными.Большинство, за исключением Алжира, согласилось с кандидатурой женщины на пост премьер-министра. Но в семье, большинство сказали, что мужья всегда должны иметь последнее слово в семейных решениях, за исключением Марокко, где менее половины сказали об этом.Только 12 процентов положительно оценили президента США Дональда Трампа, президент России Владимир Путин получил 28 процентов, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - 51 процент.Би-би-си отмечает, что некоторые страны попросили исключить некоторые вопросы из опроса.